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В Ростуризме дали совет, как вернуть деньги за отмененные зарубежные туры
Сегодня, 11:00
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В Ростуризме дали совет, как вернуть деньги за отмененные зарубежные туры

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Зарина Догузова назвала три способа вернуть средства.

В Ростуризме дали совет, как вернуть деньги за отмененные зарубежные туры. Информацией с журналистами поделилась глава профильного ведомства Зарина Догузова в рамках правительственного брифинга с журналистами. Она назвала способы пострадавшим клиентам получить средства. Чиновница отметила, что на текущий момент у отечественных туроператоров сформировался значительный объем обязательств перед заказчиками, которые одномоментно не могут быть реализованы.

Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты. Мы стараемся максимально соблюсти баланс интересов.

Зарина Догузова, глава Ростуризма

В случае отмены зарубежной поездки Зарина Догузова рекомендовала клиентам договориться с российским туроператором о переносе тура на другие доступные направления или даты. Также возможно произвести отмену тура и оформить возврат денежных средств. Гражданин также может взыскать потраченные денежные средства через судебную инстанцию.

Ростуризм заявил о работе над запуском с мая перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: зарина догузова, отмененные туры, ростуризм, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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