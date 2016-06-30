Зарина Догузова назвала три способа вернуть средства.

В Ростуризме дали совет, как вернуть деньги за отмененные зарубежные туры. Информацией с журналистами поделилась глава профильного ведомства Зарина Догузова в рамках правительственного брифинга с журналистами. Она назвала способы пострадавшим клиентам получить средства. Чиновница отметила, что на текущий момент у отечественных туроператоров сформировался значительный объем обязательств перед заказчиками, которые одномоментно не могут быть реализованы.

Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты. Мы стараемся максимально соблюсти баланс интересов. Зарина Догузова, глава Ростуризма

В случае отмены зарубежной поездки Зарина Догузова рекомендовала клиентам договориться с российским туроператором о переносе тура на другие доступные направления или даты. Также возможно произвести отмену тура и оформить возврат денежных средств. Гражданин также может взыскать потраченные денежные средства через судебную инстанцию.

Ростуризм заявил о работе над запуском с мая перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию.

Фото и видео: Правительство России

