Зарина Догузова рассказала о том, в какие страны могут отправиться россияне.

Ростуризм заявил о работе над запуском с мая перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. Соответствующей информацией с журналистами в рамках правительственного брифинга поделилась глава профильного ведомства Зарина Догузова. Чиновница пояснила, что по данному направлению ведется работа совместно с Минтрансом, Росавиацией и иностранными партнерами.

Сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Вместе с тем, объемы пока недостаточны. И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности. Зарина Догузова, глава Ростуризма

По мнению эксперта, в случае запуска российской стороной чартеров, отечественные туристические операторы смогут начать реализовывать накопленный объем обязательств. Сейчас кроме Египта и Турции граждане РФ могут вылететь в ОАЭ, на Шри-Ланку, в Катар, в Бахрейн, на Сейшелы, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. Также со второй половины мая планируется запустить пассажирское авиасообщение с Мальдивами.

В Ростуризме назвали наиболее популярные туристические направления в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России

