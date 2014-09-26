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Мужчина ранил ножом знакомую в ходе ссоры в Гатчине
Сегодня, 9:42
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Мужчина ранил ножом знакомую в ходе ссоры в Гатчине

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Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Правоохранители Гатчинского района задержали местного жителя, который ранил свою знакомую в ходе пьяного конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию ночью 16 июля поступила информация о том, что на улице Зверевой в Гатчине 34-летнюю женщину ударили ножом. У пострадавшей произошла ссора с нетрезвым товарищем, ее увезли в больницу. 

В тот же день на улице Новоселов по подозрению поймали 26-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее на Piter.TV: житель Новой Ладоги ударил ножом своего отца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, нападение с ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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