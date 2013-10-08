Ростуризм: продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно

Зарина Догузова рассказала о повышенном спросе на путевки в летние лагеря в 2022 году.

Ростуризм заявил о том, что продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - через неделю, 15 июля. Соответсвующей информацией поделилась глава профильного ведомства Зарина Догузова. Она пояснила, что такая ситуация сложилась из-за практически полной загрузки летних лагерей, превышающей 90%. По данным чиновницы, динамика спроса на услуги в текущем году увеличилась практически в два раза по сравнению с прошлогодними результатами.

На начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт напомнила о том, что большая часть путевок на лето уже продана, а окно продаж по льготной программе туризма завершится в ночь с 14 на 15 число. Таким образом у россиян есть еще неделя, чтобы приобрести путевку для ребенка. В 2022 году российское правительство выделило на реализацию проекта 7,5 миллиарда рублей.

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Фото и видео: Правительство России

