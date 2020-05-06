Президент Союза турагентств России рассказал, почему карта "Мир" в Турции выгодней, чем доллары наличными

В Ростуризме также подтверждают, что почти все отели Турции начали принимать карту российской национальной платежной

Туристы из России могут использовать карту "Мир" почти на всей территории Турции. В национальной системе обменный курс выгодней, чем при использовании наличных. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил президент Союза турагентств России Сергей Голов в беседе с телеканалом "360".

По словам Голова, карты "Мир" принимают практически на всей территории Турции. Карта настроена на конвертацию рубя в лиру. Голов добавил, что "курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России".

В Ростуризме также подтверждают, что почти все отели Турции начали принимать карту российской национальной платежной системы. При этом туристам рекомендуют иметь при себе наличные. До конца года "Мир" можно будет использовать во всех популярных курортных странах.

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Фото: Piter.tv