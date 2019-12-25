Для получения кэшбэка нужно выполнить несколько условий.

Ростуризм назвал суммы компенсаций за поездки по стране беспрецедентными. Мнением поделилась глава ведомства Зарина Догузова. Она считает, что у российских туристических кэшбэков нет аналогов в мире.

Она привела в пример семью из четырёх человек, которая отправилась в тур за 75 рублей. В этом случае, по словам Догузовой, им вернётся 15 тысяч рублей.

Это практически 20% стоимости тура. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Она считает, что эта сумма сможет стать значительным подспорьем для россиян, желающих отправиться в путешествие.

Ранее мы рассказывали о том, что россиянам вернут деньги за отдых в России. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Для получения кэшбэка нужно выполнить несколько условий: тур не должен быть дешевле 25 тысяч рублей, быть короче пяти ночей, путёвку нужно купить у туроператора по внутреннему туризму, включенного в реестр, или напрямую у отеля через национальную платежную систему "МИР".

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