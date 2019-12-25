Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки.

Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком. С заявлением выступила глава ведомства Зарина Догузова.

По её словам, программа с туристическим кешбэком снова начнёт действовать с 15 октября.

С этого момента и вплоть до 5 декабря — в течение более 1,5 месяцев. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Она отметила, что условия участия в программе будут скорректированы. Так, например, минимальное количество ночей в гостинице сократилось с пяти до двух, будет снято ограничение по минимальной стоимости тура.

Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.

Ранее мы писали, что правительство продлило программу туристического кешбэка в России.

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