Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком. С заявлением выступила глава ведомства Зарина Догузова.
По её словам, программа с туристическим кешбэком снова начнёт действовать с 15 октября.
С этого момента и вплоть до 5 декабря — в течение более 1,5 месяцев.
Зарина Догузова, глава Ростуризма
Она отметила, что условия участия в программе будут скорректированы. Так, например, минимальное количество ночей в гостинице сократилось с пяти до двух, будет снято ограничение по минимальной стоимости тура.
Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.
Ранее мы писали, что правительство продлило программу туристического кешбэка в России.
Фото: pixabay.com
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