Чиновники объяснили условия введения в регионах обязательной вакцинации населения.

Роструд разъяснил законность отстранения от работы человека без прививки от коронавируса. Информация приведена на официальном Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф. Чиновники подтвердили информацию о том, что в соответствии с федеральным законом работника без необходимых профилактических прививок могут отстранить от выполнения обязанностей, связанных с высоким риском инфицирования. Это решение предусмотрено Трудовым кодексом в абзаце 8 части й статьи 76.

Отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. сообщение портала

Одним из таких нормативных актов считается положение ФЗ №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В тексте документа говорится о том, что отказ от вакцинации может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от нее. Приказ о проведении профилактических прививок принимается в том случае, если отдельной группе граждан или всем гражданам грозит инфекционное заражение из-за негативной эпидемиологической обстановки. Решение выносится главными санитарными врачами страны или их заместителями по регионам. Именно такой случай фиксируется в 10 регионах страны, в которых чиновники объявили об обязательной вакцинации для определенных категорий населения.

Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.tv