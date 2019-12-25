Роструд разъяснил законность отстранения от работы человека без прививки от коронавируса. Информация приведена на официальном Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф. Чиновники подтвердили информацию о том, что в соответствии с федеральным законом работника без необходимых профилактических прививок могут отстранить от выполнения обязанностей, связанных с высоким риском инфицирования. Это решение предусмотрено Трудовым кодексом в абзаце 8 части й статьи 76.
Отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
сообщение портала
Одним из таких нормативных актов считается положение ФЗ №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В тексте документа говорится о том, что отказ от вакцинации может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от нее. Приказ о проведении профилактических прививок принимается в том случае, если отдельной группе граждан или всем гражданам грозит инфекционное заражение из-за негативной эпидемиологической обстановки. Решение выносится главными санитарными врачами страны или их заместителями по регионам. Именно такой случай фиксируется в 10 регионах страны, в которых чиновники объявили об обязательной вакцинации для определенных категорий населения.
Беглов не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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Аналогия.
Древняя Русь была плодородной нивой Бога именно благодаря сохранению нравственных Божественных законов — законов любви.
Но позже события разворачивались так:
В Киеве стали править преемники скандинавского варяга-завоевателя Рюрика: опекун его сына Игоря — Олег, потом сам Игорь, после его гибели — вдова Игоря Ольга. Это была семья крайне жестоких, коварных, агрессивных и алчных правителей.
После Святослава (сын Игоря и Ольги) княжить стал его сын Владимир — главный “креститель” Руси.
Повзрослев, он тоже, как и его предки, стал кровожадным грабителем. И тоже, по примеру бабушки, принял крещение у греков.
Познакомившись с тем, как действует церковь в Византии и увидев, какую выгоду такая постановка дела запугиванием адом и Страшилищем-Богом может принести ему лично в порабощении и ограблении собственных подданных и соседей, Владимир принимает решение “окрестить Русь” в веру той дико извращённой псевдохристианской секты, которая существовала к тому времени в восточном осколке распадавшейся Римской империи. Ведь “преимущества” новой веры для злодея-правителя были явными: с её помощью можно было полностью подавить свободомыслие людей, “принизить”, “придавить” их, подчинить их волю себе через посредство “священников”.
Одним из кровавых преступлений князя Владимира стало массовое насильственное “крещение” людей, которое осуществлялось силой бандитов, состоявших в его дружине.
Население, естественно, не хотело принимать эту дьявольскую веру из рук кровавого палача, лидера разбойников. Люди уклонялись от крещения. Тогда бандиты Владимира, чтобы легче было отлавливать и предавать пыткам и смерти уклоняющихся от обряда, стали выдавать уже окрещённым деревянные нательные кресты (вот с тех-то пор и идёт русская православная традиция ношения нательных крестов — как знаков принадлежности…)
А дальше Владимир и затем его сын Ярослав, с помощью греческих “монахов”, начали устанавливать на Руси те самые порядки, которые существовали в то время в Западной Европе.
Не надо думать, что с прихожанами выстроенных храмов говорили об Учении Христа о любви и постижении Бога-Отца. Нет, разумеется! Им вдалбливалась идея тотальной греховности и ничтожности.
Принесла ли такая вера хоть какое-то благо славянам? Уверен, что нет.
Любовь — сближает, соединяет. А страх — отталкивает, разъединяет… Секты, привившие прихожанам страх, — привели к полной разобщённости и деградации общества!