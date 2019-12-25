  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роструд назвал число безработных в России
Сегодня, 12:06
77
lesjasap

Роструд назвал число безработных в России

0 0

В России по данным Роструда насчитывается 2,7 млн безработных.

Роструд назвал число безработных в России. Об этом журналистам на круглом столе Управляем квалификациями - моделируем будущее" рассказал заместитель руководителя ведомства Денис Васильев. По данным чиновника, количество граждан без официального трудоустройства достигло показателя в 2,7 млн человек. Эта цифра на 2 млн больше, чем в 2019 году. При этом количество вакансий в службе занятости в два раза меньше.

Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 миллиона 700 тысяч человек

Денис Васильев, замглавы Роструда

Напомним, что ранее глава Минтруда Антон Котяков говорил о том, что в марте 2020 года было зарегистрировано  около 700 тысяч безработных. К 1 июня эта цифра увеличилась до 2,9 млн человек, а к середине июля - до 2,424 млн человек.

Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии.

Теги: безработные, роструд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии