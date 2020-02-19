В феврале и марте россиян ждут две сокращенные рабочие недели.

В среду, 19 февраля, Роструд напомнил россиянам о порядке оплаты дополнительных выходных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что в некоторых случаях заработная плата может уменьшиться. Однако работодатель может предоставить дополнительный выходной путем издания локального нормативного акта. Отмечается, что в соответствующем приказе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Напомним, что россияне в этом году получили две сокращенные рабочие недели в феврале и марте.

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