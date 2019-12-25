Россияне больше отдохнут на следующей неделе.

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале. Последняя рабочая неделя февраля будет сокращенной. С 22 по 24 февраля россияне будут отдыхать из-за Дня защитника Отечества. Сокращенная неделя обусловлена переносом праздничного дня, который выпал на воскресенье.

Также длинные выходные ждут россиян уже с 7 по 9 марта. Сокращенная неделя ожидает россиян с 10 по 13 марта. Она связана с празднованием Международного женского дня. Следующие длинные выходные будут уже в мае с 1 по 5, а также с 9 по 11 числа. В мае жители страны будут отмечать Первомай или День труда, а также День Победы в ВОВ.

Ранее Роструд напомнил россиянам о порядке оплаты дополнительных выходных.