Короткие рабочие недели россиян ждут в мае.

Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников. Следующие длинные выходные намечены в честь Дня весны и труда, а также Дня Победы. В сумме они продлятся больше недели. Об этом "РИА Новостям" заявил заместитель главы ведомства Иван Шкловец.

Сначала население отдохнет с 1 по 5 мая включительно, затем следует короткая рабочая неделя 6 по 8 мая. После этого россиян ожидает три выходных дня, на работу выходить нужно будет только с 12 числа. Напомним, что 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными днями, в которые можно работать на час меньше.

Ранее Роструд напомнил россиянам о порядке оплаты дополнительных выходных.