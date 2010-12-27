Ученого из Ростова ограбили возле караоке-бара на Думской

Мужчина лишился смартфона и денег.

В субботу, 23 февраля, в полицию Калининского района обратился 37-летний житель Ростова-на-Дону и заявил об ограблении. Кража произошла возле одного из караоке-баров на Думской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что приехал в город на Неве защищать диссертацию. Перед этим он решил размять голосовые связки в караоке-баре. Устав от песен, мужчина вышел покурить на улицу. Там на него напал незнакомец и, распылив перцовый газ в лицо, похитил смартфон за 60 тысяч рублей. С помощью сим-карты злоумышленнику удалось снять с депозита еще 40 тысяч рублей.

В настоящий момент ведется проверка. Грабителя ищут.

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Фото: Piter.TV