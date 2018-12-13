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На Тимуровской водитель выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета
Сегодня, 8:27
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nastya960

На Тимуровской водитель выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета

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Автолюбителю не понравилось замечания прохожего.

Сотрудники полиции Калининского района разбираются в происшествии, в ходе которого водитель выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным МВД, 24 февраля в 13:32 к ним обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что во время перехода дороги по пешеходному переходу напротив одного из домов по Тимуровской улице, он сделал замечание одному из водителей. Последний в свою очередь вышел из своей машины и выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

Фото: Piter.TV

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Теги: выстрелил из пистолета, конфликт, тимуровская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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