На Тимуровской водитель выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета

Автолюбителю не понравилось замечания прохожего.

Сотрудники полиции Калининского района разбираются в происшествии, в ходе которого водитель выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным МВД, 24 февраля в 13:32 к ним обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что во время перехода дороги по пешеходному переходу напротив одного из домов по Тимуровской улице, он сделал замечание одному из водителей. Последний в свою очередь вышел из своей машины и выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

Фото: Piter.TV