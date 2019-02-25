В Петербурге работник музея открыл стрельбу по оппоненту во время ссоры на парковке

Подозреваемый признался, что потерпевший угрожал ему ножом.

Стало известно, что в ночь на 19 июля в Петербурге работник музея Петропавловской крепости во время ссоры из-за парковочного места несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, а затем скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции задержали стрелка. Мужчина рассказал, что потерпевший угрожал ему ножом, а также грозил избить его жену. Поэтому он сначала выстрелил из травматического пистолета в воздух, а уже потом два раза в сторону оппонента. В результате потасовки пострадавшего доставили с огнестрельными ранениями в больницу. Сейчас он отпущен на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мужчина 8 раз выстрелил в петербуржца на улице Маршала Жукова.

Фото: Piter.tv