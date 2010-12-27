Баста показал свой новый Rolls-Royce за 57 млн руб

Певец уже считает автомобиль своим новым другом.

Фотографию новой покупки Баста разместил в своем Instagram. Таким образом он решил поделиться радостным событием со своими поклонниками.

"Мой новый друг", так подписал снимок Василий Вакуленко (настоящее имя певца). Рэпер, действительно, любит красивые машины и не скрывает свои нежные отношения к ним. Стоимость такой машины составляет 57 миллионов рублей. Подписчики наперебой поздравляют артиста с таким приобретением.

"Зенит" попросил Басту спеть на открытии матча в Ростове. Хотя ранее футбольный клуб "Ростов" заявил, что предстоящий концерт рэпера окончательно испортит газон на стадионе. Возник конфликт.

Фото: bastaakanoggano/ Instagram