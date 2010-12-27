"Зенит" попросил Басту спеть на открытии матча в Ростове

Ранее футбольный клуб "Ростов" заявил, что предстоящий концерт рэпера окончательно испортит газон на стадионе. Возник конфликт.

Петербургский футбольный клуб пригласил рэпера Басту на открытие матча "Зенит"-"Локомотив". Клуб опубликовал предложение в своем Twitter.

В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки сказано в сообщении

Отметим, что не все футбольные фанаты поддержали такую идею.

Уважаемый "Зенит"! В связи со сложившейся ситуацией, а нельзя ли для начала провести давно обещанный концерт Металлики на этом стадионе, а ужо потом приглашать лысых реперов? пишет один из пользователей

Напомним, что ранее футбольный клуб "Ростов" заявил, что предстоящий концерт рэпера окончательно испортит газон на стадионе, поэтому 23 числа состоится последний футбольный матч. В итоге возник конфликт. Баста заявил, что ФК "Ростов" выступает "лично против него".

Отметим, что Министерство спорта Ростовской области заявило, что управляющая компания, которая обслуживает арену обещала восстановить покрытие после концерта Басты за свой счет.

Матч "Зенит"-"Локомотив" пройдет 23 сентября в Ростове.

Фото: официаьный сайт Зенит, Василий Вакуленко/Instagram