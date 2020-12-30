Чиновник региона прокомментировал ролик с "храпящим" на заседании инспектором.

Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией. Об этом журналисты "РИА Новостей" сообщили со ссылкой на представителя администрации региона. Ранее в соцсетях начал распространяться ролик, сделанный во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ростовской области. В кадре один из участников встречи закрыл глаза. Зрители услышали звук храпа.

Это явная провокация. Какой может быть храп, когда там микрофоны отключены?...Это все легко делается, у нас кто только спящий не был источник агентства

Напомним, что подозрения пали на "спящего" главу администрации инспекции по региону Николая Копчика. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Ростов №1".

В Ростове попросившая помощи женщина умерла на территории школы.

Видео: Telegram / Ростов №1