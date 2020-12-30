  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
52
lesjasap
Код вставки плеера

Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией

0 0

Чиновник региона прокомментировал ролик с "храпящим" на заседании инспектором.

Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией. Об этом журналисты "РИА Новостей" сообщили со ссылкой на представителя администрации региона. Ранее в соцсетях начал распространяться ролик, сделанный во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ростовской области. В кадре один из участников встречи закрыл глаза. Зрители услышали звук храпа.

Это явная провокация. Какой может быть храп, когда там микрофоны отключены?...Это все легко делается, у нас кто только спящий не был

источник агентства

Напомним, что подозрения пали на "спящего" главу администрации инспекции по региону Николая Копчика. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Ростов №1".

В Ростове попросившая помощи женщина умерла на территории школы.

Видео: Telegram / Ростов №1

Теги: оперштаб, ростовская область, сон, соцсети, храп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии