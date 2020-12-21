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В Ростове попросившая помощи женщина умерла на территории школы

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Женщина обратилась в учебное заведение за помощью.

Полиция в Ростове-на-Дон устанавливают обстоятельства гибели местной жительницы. В социальных сетях люди сообщили, что она обратилась за помощью в одну из школ. Там ей согласились вызвать скорую, но попросили подождать на улице и выдали стул. Женщина скончалась до прибытия медиков. 

Медики только констатировали смерть,
 - написал автор ролика.

По предварительным данным, медсестры в школе, куда обратилась умершая, на тот момент не было. По факту произошедшего в местном Следственном Комитет начали проверку.

Видео: ВК/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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