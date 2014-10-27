Ростов-на-Дону снова поглотил огонь

Сегодня, 22 сентября, в Ростове-на-Дону произошло несколько серьезных пожаров.

Накануне, 21 сентября, Piter.TV рассказывал о крупном пожаре в Ростове-на-Дону на улице Семашко. Там при пожаре в гостинице погибли два человека.

Сегодня, 22 сентября, в Ростове-на-Дону произошло несколько серьезных пожаров. Сгорел склад площадью 50 квадратных метра на Привокзальной. Около 16 часов загорелся камыш на площади 300 квадратных метров на проспекте Победы. Пожар был полностью ликвидирован в 17 часов 10 минут.

А ближе к вечеру пожар возник в районе Ростовского зоопарка. В 16 часов 30 минут на диспетчерский пункт поступило сообщение о загорании сухой травы в районе городского зоопарка. В 17 часов пожару был присвоен 3й ранг повышенной сложности. В 19 часов 25 минут пожар был локализован на площади 10 га.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекалось 72 человека личного состава, 18 единиц спецтехники. Были задействованы и пожарные железнодорожные составы. По словам очевидцев происшествия, полностью сгорели два деревянных дома в частном секторе, который расположен поблизости. Из ближайших домов люди были эвакуированы.

О пострадавших не сообщается.

Видео: YouTube/Андрей Бабаев, ВК/Victor Eroshenko