Пожар в Ростове-на-Дону: последние новости

В четверг, 21 сентября в гостинице Torn House в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар, который повлек за собой человеческие жертвы. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с этим инцидентом.

Как сообщают СМИ, пожар третьего ранга сложности в ростовской гостинице Torn House на улице Семашко произошел днем 21 сентября.



ПОЖАР И ЭВАКУАЦИЯ



Огонь занял около 800 квадратных метров площади 10-этажного здания. В связи с произошедшим проводилась эвакуация постояльцев отеля: на улицу вывели более 100 человек. Также эвакуировали детский сад, который располагается рядом с отелем: оттуда успели вывести более 60 детей. Людей выводили на улицу даже из соседних домов.







Впрочем, прилежащим зданиям все же досталось. Огонь охватил три частных дома, расположенных неподалеку. Оттуда успели вывести 20 человек.



ВВОДИЛИ РЕЖИМ ЧС



На территории Ленинского района, где располагается указанная гостиница, был введен режим ЧС.



ЕСТЬ ПОГИБШИЕ



По данным "РИА Новости" на пожаре погибло два человека. Первый погибший работал администратором отеля, личность второго устанавливается.





КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ



Очевидцы сообщают, что пожар начался чуть выше первого этажа, а потом добрался до десятого. Люди разбили окно на третьем этаже и начали выпрыгивать из окон.



ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?



"Погорельцев" оказались готовы приютить соседние гостиницы - "Европа" и "Дон-Плаза" .

В настоящее время открытый огонь ликвидирован.







Видео:YouTube/ Ростов-на-Дону Главный



Фото: кадры из видео



