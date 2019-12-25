Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске. С заявлением выступил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.
Первой версией произошедшего он назвал ошибки проектирование, которые привели к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент. Вторая версия — нарушения во время свайно-монтажных работ.
Третьей версией Ходосевич назвал воздействие климатических процессов. Четвёртая потенциальная причина — нарушение правил безопасности во время работы на объекте.
При этом Андрей Ходосевич подчеркнул, что говорить о результатах официального расследования пока рано.
Ранее эксперт поделился мнением, что могло предотвратить экологическую катастрофу в Норильске.
Фото: pixabay.com
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