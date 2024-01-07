После пожара на ТЭЦ в Московском районе Петербуга погасли БЦ и ТЦ

Свет и тепло пропали у Электросилы из-за аварии на Автовской ТЭЦ.

В понедельник, 29 декабря, в Санкт-Петербурге после пожара на ТЭЦ на Автовской улице произошло отключение электроэнергии в ряде объектов. Без света остались бизнес-центр в районе станции метро "Электросила" и торговый центр "Электра".

Перебои затронули и жилые кварталы. На Благодатной улице отсутствует горячее водоснабжение и зафиксировано снижение подачи тепла. На Краснопутиловской улице отопление отсутствует полностью. О ситуации жителей проинформировала жилищно-коммунальная служба № 3 Кировского района.

В комитете по энергетике сообщили, что в ближайшее время подача тепла будет восстановлена в нормативных объемах. В администрации Кировского района заявили, что на ТЭЦ продолжаются работы по устранению технологического нарушения и отопление планируется вернуть в кратчайшие сроки.

