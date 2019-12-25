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Эксперт поделился мнением, что могло предотвратить экологическую катастрофу в Норильске
Сегодня, 14:07
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nadezhda_sib

Эксперт поделился мнением, что могло предотвратить экологическую катастрофу в Норильске

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Эксперты считают, что дело в своевременных проверках.

Ученые обнаружили в хранилищах топлива в Норильске конструкционные проблемы, которые могут привести к новым авариям. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что предотвратить экологическую катастрофу могла бы проверка состояния и реконструкция хранилищ.

Если ранее обсуждался как вариант причины произошедшего изменение климата и таяние вечной мерзлоты, то теперь понятно, что не только это могло повлиять на разрушение резервуара с топливом. 

Теперь "Норникель" вынужден будет оплатить штраф, который составляет 148 млрд рублей. Компания пытается оспорить сумму. Росприроднадзор вынужден был подать иск в суд на "Норникель". 

Фото: СК России

Теги: катастрофа, норникель, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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