Эксперт поделился мнением, что могло предотвратить экологическую катастрофу в Норильске

Эксперты считают, что дело в своевременных проверках.

Ученые обнаружили в хранилищах топлива в Норильске конструкционные проблемы, которые могут привести к новым авариям. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что предотвратить экологическую катастрофу могла бы проверка состояния и реконструкция хранилищ.

Если ранее обсуждался как вариант причины произошедшего изменение климата и таяние вечной мерзлоты, то теперь понятно, что не только это могло повлиять на разрушение резервуара с топливом.

Теперь "Норникель" вынужден будет оплатить штраф, который составляет 148 млрд рублей. Компания пытается оспорить сумму. Росприроднадзор вынужден был подать иск в суд на "Норникель".

Фото: СК России