Эксперт поделился мнением, что могло предотвратить экологическую катастрофу в Норильске

Ученые обнаружили в хранилищах топлива в Норильске конструкционные проблемы, которые могут привести к новым авариям. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что предотвратить экологическую катастрофу могла бы проверка состояния и реконструкция хранилищ.
Если ранее обсуждался как вариант причины произошедшего изменение климата и таяние вечной мерзлоты, то теперь понятно, что не только это могло повлиять на разрушение резервуара с топливом.
Теперь "Норникель" вынужден будет оплатить штраф, который составляет 148 млрд рублей. Компания пытается оспорить сумму. Росприроднадзор вынужден был подать иск в суд на "Норникель".
Фото: СК России
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