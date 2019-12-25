Ростех занялся разработкой авиадвигателей на водороде

Рассматривается две основные технологии.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростех начала разработку авиадвигателей и энергоустановок наземного применения на водороде. Об этом сообщает компания.

В сообщении говорится, что рассматривается две технологии. Речь идет о сжигании водородного топлива в модифицированных газовых турбинах, а также об электрохимическом преобразовании топлива в электрическую энергию. Во втором случае предполагается использование топливных элементов. Об этом сказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Опытно-конструктивные работы начались летом 2021 года.

Ранее мы писали, что некоторые популярные продукты для завтрака могут быть вредны.

Фото: pixabay