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Ростех занялся разработкой авиадвигателей на водороде
Сегодня, 12:51
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Ростех занялся разработкой авиадвигателей на водороде

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Рассматривается две основные технологии.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростех начала разработку авиадвигателей и энергоустановок наземного применения на водороде. Об этом сообщает компания.

В сообщении говорится, что рассматривается две технологии. Речь идет о сжигании водородного топлива в модифицированных газовых турбинах, а также об электрохимическом преобразовании топлива в электрическую энергию. Во втором случае предполагается использование топливных элементов. Об этом сказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Опытно-конструктивные работы начались летом 2021 года.

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Фото: pixabay 

Теги: авиадвигатель на водороде, ростех
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Новости России, Лента новостей,

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