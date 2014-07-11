Ростех: в системе маркировки задействованы более 500 тыс. компаний

Сергей Чемезов напомнил о работе кассовых систем в торговых сетях.

Более 500 тысяч производителей и поставщиков задействованы в цифровой маркировке товаров. Соответствующее заявление в рамках рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Доме правительства в Москве сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Эксперт добавил, что в настоящее время к системе подключены все кассовые аппараты страны.

Цифровая маркировка товаров. Сегодня у нас уже более 500 тыс. компаний задействованы в маркировке - производители и поставщики. Охватывает 220 млн человек. Подключены к этой системе сегодня все кассовые аппараты страны. Сергей Чемезов, глава Ростеха

Уточняется, что в работы системы с 2024 года "Ростехом" задействован и так называемый разрешительный режим. Речь идет о ситуации, когда кассы не дают пробить просроченный или контрафактный товар. Сергей Чемезов заметил, что это влияет на обеление внутреннего рынка и ликвидации контрафактной продукции. В результате потребители получают хорошие продукты питания и воду.

Чемезов: выручка Ростеха за I полугодие ожидается на уровне 1,5 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России