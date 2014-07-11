Чемезов: выручка Ростеха за I полугодие ожидается на уровне 1,5 трлн рублей

В госкорпорации сообщили о планируемых инвестициях.

Выручка государственной корпорации "Ростех" за I полугодие 2025 года ожидается на уровне 1,5 триллиона рублей Соответствующее заявление в рамках рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Доме правительства в Москве сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Эксперт пояснил коллеге, что каждый третий рубль заработан от производства гражданской продукции. Речь идет об общей сумме в 455 миллиарда рублей.

У нас по итогам полугодия будет где-то ориентировочно 1 трлн - 1,5 трлн выручка и 455 млрд - это выручка, полученная от производства и продажи гражданской продукции. Практически каждый третий рубль заработан от производства гражданской продукции. Сергей Чемезов, глава Ростеха

Известно, что планируемый объем инвестиций корпорации по результатам первого полугодия составляет 260 миллиардов рублей. В "Ростехе" ожидают роста выручки в 2025 году до четырех миллионов рублей. В прошлом году выручка госкорпорации составила 3,7 триллиона рублей.

Ростех подтвердил планы по началу производства МС-21, Ил-114 и SJ-100.

Фото и видео: Правительство России