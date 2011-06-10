Ростех подтвердил планы по началу производства МС-21, Ил-114 и SJ-100

Сергей Чемезов сообщил о развитии гражданской продукции.

Государственная корпорация "Ростех" подтвердила планы по началу производства гражданских самолетов МС-21, Ил-114 и SJ-100.Соответствующее заявление в рамках рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Доме правительства в Москве сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Эксперт пояснил, что компания приступит к выпуску самолетов в 2026 году. Полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе 2025 года. В отношении борта МС-21 более 70 систем и агрегатов уже производятся в России. В текущем месяце в небо поднимется полностью импортозамещенный самолет. Пока что в воздушном пространстве летает лишь частично импортозамещенный борт. До конца 2026 года "Ростех" завершит сертификационные полеты и начнется этап серийного производства судна.

Что касается "Суперджета" - "Суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты, и тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114, то же самое, такая же ситуация. Сергей Чемезов, глава Ростеха

По словам Сергея Чемезова, стране важно не только произвести самолет, но и обеспечить его обслуживание. В связи с этой задачей госкорпорация сформировала восемь сервисных пунктов, а к 2030 году их число увеличится до 15 объектов. Вместе с авиакомпаниями, которые также имеют свои сервисные службы, речь пойдет о 50 пунктах.

Чемезов: Ростех выполнил ГОЗ на 65% за I полугодие.

Фото и видео: Правительство России