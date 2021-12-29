Ростех создал новое персональное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefender

Разработкой Pyrodefender занимался холдинг "Технодинамика".

Государственная корпорация "Ростех" создала новое персональное средство защиты от агрессивных животных. Разработкой занимался холдинг "Технодинамика". Технологическая новинка получила название Pyrodefender. С его помощью человек может отогнать от себя дикого зверя, но при этом не нанести ему физического вреда. В настоящее время купить приспособление можно на онлайн-площадках и в оружейных магазинах.

Стоимость Pyrodefender составляет порядка 4 500 рублей. Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение. Игорь Насенков, глава холдинга "Технодинамика"

Специалисты рассказали на официальном сайте о том, что Pyrodefender состоит из двух электрических батарей. Они нужны для инициирования. Также устройстве есть два типа картриджей - светошумовой и сигнальный. Корпус "оружия" оснащен эргономичной пистолетной рукоятью с предохранителем и индикатором заряда батареи. При срабатывании картриджа формируется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб. Этого достаточно, чтобы отпугнуть животное.

Напомним, что согласно статистике Минприроды РФ, по стране насчитывается свыше полумиллиона бродячих собак. Регулярно поступают сведения о нападении животных в городах на местных жителей.

Кинолог Уражевский дал советы по поведению в случае нападения бродячих собак.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

