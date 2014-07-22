"Ростех" с 2024 года начнет выпуск 20 импортозамещенных SSJ 100 в год

Сергей Чемезов назвал сроки серийного выпуска гражданского самолета.

Российская государственная корпорация "Ростех" с 2024 года начнет выпуск 20 импортозамещенных самолетов SSJ 100 ежегодно. Информацией об этом на пленарном заседании в верхней палате парламента поделился генеральный директор компании Сергей Чемезов.

В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Напомним, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует, что первый полет гражданского воздушного судна SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года. В технологическом плане производитель способен выпускать по 40 самолетов в год. Объемы производства зависят от потребностей внутреннего рынка.

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Фото и видео: Совет Федерации

