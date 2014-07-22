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"Ростех" с 2024 года начнет выпуск 20 импортозамещенных SSJ 100 в год

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Сергей Чемезов назвал сроки серийного выпуска гражданского самолета.

Российская государственная корпорация "Ростех" с 2024 года начнет выпуск 20 импортозамещенных самолетов SSJ 100 ежегодно. Информацией об этом на пленарном заседании в верхней палате парламента поделился генеральный директор компании Сергей Чемезов. 

В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год.

Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Напомним, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует, что первый полет гражданского воздушного судна SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года. В технологическом плане производитель способен выпускать по 40 самолетов в год. Объемы производства зависят от потребностей внутреннего рынка.

"Ростех" локализует двигатель для "Камаза".

Фото и видео: Совет Федерации
 

Теги: ssj 100, импортозамещение, ростех
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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