За год зарплата в Петербурге и Ленобласти выросла на 11%

Также были определены специальности-лидеры по росту доходов.

Доходы жителей Северной столицы и Ленинградской области звыросли на 11 % в сравнении с прошлый годом, достигнув 94 693 рублей. Динамика признана наилучшей по темпу роста заработка, считают аналитики сервиса HeadHunter.

Самый большой прирост зарплаты наблюдался у менеджеров среднего звена: их доходы за год возросли на 7 %, до 130 315 руб. На 6% подрос заработок менеджеров управленческого звена и начинающих специалистов (средняя зарплата составила 206 096 и 38 335 рублей соответственно).

Не отличились большой динамикой при этом доходы топ-менеджеров, которые зарабатывают чуть меньше 600 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата петербуржцев превысила 65 тыс. рублей в январе.

Фото: Piter.TV