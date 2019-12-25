Стали известны профессии-лидеры по росту зарплат в Петербурге

К ноябрю среднее предложение по зарплате для професии-лидера рейтинга в городе возросло на 40% в сравнении с показателями прошлого года и достигло 55,6 тыс. рублей в месяц.

За 2023 год профессия официанта в Северной столице заняла первое место по росту зарплаты. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на результаты исследования пресс-службы "Авито Работа".

К ноябрю среднее предложение по зарплате для официантов в городе возросло на 40% в сравнении с показателями прошлого года и достигло 55,6 тыс. рублей в месяц. Второй профессией в рейтинге стали дизайнеры с ростом зарплаты на 37%, до 73,2 тыс. рублей. Далее следуют менеджеры по развитию и менеджеры по ПК (на 36% и на 31%, до 80,9 тыс. и 55,8 тыс. рублей соответственно). Заработок у администраторов возрос на 31%, до 51,3 тыс. рублей.

Кроме того, достаточно стабильный рост заработной планы рабочие профессии. В случае, например, электриков, он составляет 30%. Таким образом, представители этой профессии зарабатывают до 77,1 тыс. рублей в месяц. Плотники получают на 29% больше, чем в прошлом году, а мастера отделочных работ радуются росту в 27% (зарплаты составляют 86,8 тыс. и 98,9 тыс. рублей в месяц соответственно).

Ранее мы сообщили о том, что на зарплаты медиков в Петербурге выделят из федерального бюджета 1,3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV