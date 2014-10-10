На зарплаты медиков в Петербурге выделят из федерального бюджета 1,3 млрд рублей

Средства выделят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 86 регионах.

Из федерального бюджета на поддержку здравоохранения в Петербурге выделят 1,3 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников в своем телеграм-канале 30 ноября.

Чиновник поделился ссылкой на сообщение Правительства РФ. В нем говорится о том, что регионам страны направят на эти цели в общей сложности почти 30,5 млрд рублей. Средства выделят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 86 регионах.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, что, согласно "майским указам" президента Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер должны быть не ниже средней по региону, а врачей – в два раза больше этого показателя.

Ранее мы сообщали о размере средней зарплаты педиатров в Петербурге. Речь идет о 65,7 тыс. рублей. Число кандидатов на одну вакансию в данной области остается наиболее дефицитным.

Фото: Piter.TV