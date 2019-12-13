При этом X5 Retail Group остаётся лидером по количеству выручки.

Рост выручки "Магнита" впервые за пять лет оказался больше, чем у Х5. Соответствующую информацию накануне опубликовали ритейлеры.

При этом X5 Retail Group остаётся лидером по количеству выручки. "Магнит" упустил лидерство по этому показателю несколько лет назад — теперь он пытается восстановить показатели и вернуть клиентов. Выручка сети за январь-март 2020 года выросла на 17,6% до 364,8 миллиардов рублей. В супермаркетах, которые проработали более года, выручка подскочила на 7,8%. Трафик вырос на 4%, средний чек на 3,7%. Лучший рост демонстрируют магазины в Санкт-Петербурге и Москве.

В первом квартале 2020 выручка X5 выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. При этом продажи выросли на 5,7%. Денежный оборот группы по-прежнему намного больше, чем у "Магнита" - 468,5 миллиардов рублей.

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