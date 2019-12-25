В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

О новых ограничительных мерах рассказал местный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

В воскресенье, 26 апреля, власти Курганской области объявили о временном запрете продажи алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Запрещено торговать алкоголем и в местах общественного питания.

На аналогичный срок введен запрет на продажу древесного угля и других горючих веществ, а также средств для разведения огня.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор предоставил советы по открытию парикмахерских во время пандемии. В ведомстве отметили, что правила разработаны на опережение, чтобы бизнес имел представление, как им осуществлять рабочую деятельность в новых условиях.

Фото: Piter.tv