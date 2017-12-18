Рост стоимости нефти Brent эксперты связывают с геополитическим и прогнозным факторами

Фьючерсы на нефть подорожали выше 73 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Эксперт рассказа о причинах такого скачка.

На нефтяном рынке произошел резкий скачок стоимости фьючерсов на поставку в июне 2018 года нефти Brent выше 73 долларов за баррель. Такой стоимости не было с ноября 2014 года. Ряд геополитических и прогнозных факторов, по мнению аналитиков рынка, влияют на такой рост. Подробнее об этом рассказывает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников для ФБА "Экономика Сегодня".

"К сегодняшнему существенному росту нефтяных цен привело совпадение в последние несколько дней сразу ряда благоприятных факторов. Один из них – заключение Международного энергетического агентства (МЭА), что соглашение ОПЕК+ достигнет баланса спроса и предложения нефти на рынке уже к маю. Это раньше, чем все ожидали, и рыночные игроки настроились на подъем цен. Рынок всегда тестирует подобные заключения и пытается разогнать цену по максимуму. На это сообщение наложился прогноз Международного валютного фонта на мировую экономику, из которого трейдеры делают вывод: спрос на нефть не снизится, а в США и Европе может даже вырасти. Это также подстегнуло мотивацию игроков рынка. Параллельно МВФ поднял прогноз средней цены на нефть, подняв его на 2,4%, что тоже дало "зеленый свет" продавцам, чтобы раскрутить рост котировок до 75 долларов за баррель Brent." - рассказывает Никита Масленников.

Кроме июньских фьючерсов на Brent, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже также возросли в стоимости майские контракты WTI на 0,55% до 68,85 долларов за баррель, что тоже рекорд с ноября 2014 года. Эксперты заостряют внимание на причинно-следственной связи рынка с данными Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели.

"Более долгосрочный прогноз зависит от отношений США с Ираном. Кроме того, МВФ в своем докладе оговорил: повышенный спрос на нефть может "сломать" торговая война Америки с Китаем, так что здесь тоже есть определенные ценовые риски. Кроме того, если баланс спроса и предложения действительно будет достигнут к маю, то многое будет зависеть от словесных интервенций со стороны ОПЕК. Существенным фактором в пользу роста котировок станет стремление картеля удержать соглашение о сокращении нефтедобычи до конца этого года, чтобы избежать дестабилизации рынка. И до середины мая на этом фоне мы получим благоприятную ценовую конъюнктуру с небольшим снижением летом." – резюмирует эксперт в своем прогнозе по нефтяным котировкам.