Рост розничной торговли замедлился в Петербурге

Это связано с доходами населения.

В Петербурге до 0,8% замедлился рост розничной торговли, следует из отчетности Петростата. За 2019 год оборот розницы в городе составил 826,9 млрд рублей.

Отмечается, что в мае рынок сокращался на 2,8%, а в июне – на 0,1%. При этом за семь месяцев 2018 года прирост составил 3,4%.

По мнению экспертов, снижение рынка связано с тем, что не растут реальные доходы населения. Прогноз дают не утешительный – в ближайшие три года торговля вырастет не более чем на 2%.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Росстате заявили о росте пенсий.

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