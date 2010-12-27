В Росстате заявили о росте пенсий

Специалисты привели в пример данные 2018 года.

В июле 2019 года размер реальной средней ежемесячной пенсии в России составил 14 тыс. 150 рублей. Это на 1,4% больше показателей годом ранее при учете инфляции. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В номинальном выражении размер пенсии россиян увеличился на 6%. В июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты. Этот показатель оказался на 2,1% выше выплат в июне 2019 года, но упал на 0,7% по сравнению с июлем 2018 года.

Ранее мы публиковали заявление Пенсионного фонда России, в котором говорится, в каких ситуациях может возникнуть переплата пенсии.

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