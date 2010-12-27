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ПФР напомнил о возможных ошибках в начислении пенсии
Сегодня, 16:29
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nastya960

ПФР напомнил о возможных ошибках в начислении пенсии

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Переплату в случае ошибки придется вернуть.

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких ситуациях может возникнуть переплата пенсии. И о том, что переплату придется вернуть. Об этом сообщила "Российская газета".

Например, пенсия по потере кормильца прекращается выплачиваться с 18 лет, но если человек поступает на очное обучение, то выплаты продолжаются до 23 лет. При этом, сам получатель должен заявить в фонд о прекращении обучения.

Другой вариант возможной переплаты — в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии.

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Теги: пенсия, пфр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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