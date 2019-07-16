Россияне отказываются копить деньги на старость

Больше половины опрошенных осведомлены об альтернативных источниках дохода на пенсии.

Опрос ВЦИОМ показал, что четверть россиян не планирует сами копить на пенсию, полагаясь только на отчисления в ПФР, сообщает РБК.

По информации специалистов, 58% опрошенных осведомлены об альтернативных источниках обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию. 28% хотят использовать вклады и депозиты, 21% планирует копить средства в наличных рублях или валюте. 18% хотят инвестировать средства в недвижимость, а 10% рассматривают инвестиционное страхование жизни.

Также выяснилось, что еще 10% готовы вносить отчисления в негосударственные пенсионные фонды, в 8% в накопительное страхование. Однако 36% не используют альтернативные инструменты для накоплений, а 24% не намерены к ним обращаться вовсе.

Видео: Piter.TV