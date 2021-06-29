Возвращение "криминальной столицы": преступность в Петербурге выросла на 39% за прошлый год

В городе стали чаще происходить покушения на убийство.

За 2021 год уровень роста преступности в Петербурге составил 39%: судя по данным правоохранителей, итоги прошедших 12-ти месяцев также могут оказаться неутешительными. Особенно это заметно по увеличению случаев, подпадающих под статью "покушение на убийство" Шансы города снова обрести статус "криминальной столицы" оценило издание Spb.aif.ru.

Судя по данным Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, за последние 10 месяцев в Северной столице зафиксировано 119 убийств и 47 покушений на убийство. В основном преступники орудовали колюще-режущими предметами и только и только в 5% случаев прибегали к огнестрелу. Кроме того, в течение года произошло 48 изнасилований и 248 случаев преступлений сексуального характера против детей. К счастью, действий со стороны серийных убийц и маньяков не наблюдалось. Как отмечают в городской прокуратуре, на данный момент в статистике числятся более 65 тыс. случаев преступлений, из них – 21,8 тыс. тяжких и особо тяжких.

Отмечается, что многие убийства происходят по причине психической неустойчивости преступников. В этом смысле показателен случай в Пискаревском парке, где ментально нездоровый мужчина выследил пожилую женщину, ранив ножом свою жертву и себя несколько раз. В парке достаточно часто гуляют матери с колясками и пенсионеры..

В период резкого экономического спада обычно растет девиантное поведение, связанное с алкоголизмом, наркоманией, суицидами и преступностью. Но ключевое слово здесь – резкое. В нашей стране пока выраженных изменений не наблюдается. К тому же в России существует развитая система социальной помощи населению, поэтому количество преступлений вряд ли будет значительно расти. Риски увеличения оборота нелегального оружия среди населения могут быть, но они незначительные и легко нивелируются дисциплинарными практиками. Законодательство в этой сфере в России сейчас максимально строгое, была усложнена процедура получения оружия. Олег Долгицкий, судебный эксперт-психолог

Ранее мы сообщили о том, что задержанного за совращение девочек петербуржца подозревают в съемках детского порно.

Фото: Piter.TV