На этот показатель влияют локальные вооруженные конфликты в разных регионах мира и постоянные ограничения авиасообщения.

Рост потока иностранных туристов в Россию замедлился до 10%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что на этот показатель влияют локальные вооруженные конфликты в разных регионах мира и постоянные ограничения авиасообщения. В связи с этим у иностранцев снижается мотивация путешествовать по России. По данным АТОР, за январь-июль нынешнего года число интуристов снизилось на 10%. При этом к концу весны прогнозировали рост въездного потока на 25%.

Ранее АТОР предупредил об ужесточении контроля за пребыванием россиян в странах ЕС.

Фото: Piter.tv