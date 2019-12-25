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Рост потока иностранных туристов в Россию замедлился до 10%
Сегодня, 9:55
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Рост потока иностранных туристов в Россию замедлился до 10%

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На этот показатель влияют локальные вооруженные конфликты в разных регионах мира и постоянные ограничения авиасообщения.

Рост потока иностранных туристов в Россию замедлился до 10%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что на этот показатель влияют локальные вооруженные конфликты в разных регионах мира и постоянные ограничения авиасообщения. В связи с этим у иностранцев снижается мотивация путешествовать по России. По данным АТОР, за январь-июль нынешнего года число интуристов снизилось на 10%. При этом к концу весны прогнозировали рост въездного потока на 25%.

Ранее АТОР предупредил об ужесточении контроля за пребыванием россиян в странах ЕС.

Фото: Piter.tv

Теги: атор, иностранные туристы, поток, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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