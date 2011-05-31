Рост доходов петербуржцев отстаёт от подорожания квартир в 20 раз

За 2 года зарплаты выросли в среднем на 3%.

Специалисты сервисов HeadHunter и "Циан" выяснили, как изменилась доступность жилья в крупных городах России за минувшие два года.

По подсчетам экспертов, за этот период времени доходы Петербуржцев выросли в среднем на 3%. При этом стоимость недвижимости выросла на 56%. Разрыв между динамикой зарплат и ростом цен на жильё составил 30%.

Исследователи утверждают, что петербургской семье из двух работающих человек придется копить на квартиру (площадью 54 м2 во "вторичке") 6,1 года. Двумя годами ранее на это потребовалось бы 4,1 года.

Ранее иностранные инвесторы перестали вкладываться в недвижимость Петербурга.

Фото: Piter.tv