Иностранные инвесторы перестали вкладываться в недвижимость Петербурга

Сегмент офисной недвижимости в рейтинге популярности потеснил покупки площадок под девелопмент, которые ранее являлись лидером.

В первом полугодии 2022 на рынке Петербурга не было вложений иностранных инвесторов. Общий объем вложений российских инвесторов составил 26 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Knight Frank.

В каждый из двух прошедших кварталов года инвестиции составили порядка 13 млн рублей. Доля Петербурга во вложениях в коммерческую недвижимость России достигла 16%. Так, инвестиции составили 53% в офисную недвижимость. Это на 37% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Отмечается, что сегмент офисной недвижимости в рейтинге популярности потеснил покупки площадок под девелопмент, которые ранее являлись лидером: доля вложений снизилась на 46% и составила 26%, а крупнейшей сделкой стало приобретение группой RBI участка на намыве Васильевского острова (1,4–1,6 млрд рублей). Третье место у гостиничной недвижимости с показателем 13%.

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Фото: Piter.tv

