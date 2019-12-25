Петербургские застройщики жалуются на рост цен на стройматериалы

Из-за этого может подорожать стоимость жилья.

Петербургские застройщики пожаловались на стремительный рост цен на строительные материалы. С начала года многие из них подорожали в два-три раза, в последние месяцы тенденцию "подхватил" и бетон. Своим недовольством девелоперы поделились с РБК Петербург.

По данным "Строительной компании ПСП", на сегодня рост цены на бетон составил 25%, к концу года показатели могут достигнуть 50%. Подорожание цемента, считают застройщики, является причиной роста цен на бетон. Руководитель компании Дмитрий Плавник заявил, что из-за роста цен на арматуру, железо, утеплитель и опалубку с начала года в 1,5 раза выросла себестоимость строительства. Рост цен – одна беда. Застройщики отметили дефицит некоторых стройматериалов в городе, например, газобетона.

Плавник видит решение проблемы двумя путями: либо застройщики вовсе не станут нести убытки, либо частично расходы лягут на плечи покупателей. Он уверен, что цены на стройматериалы не станут прежними.

Ранее мы писали, что ФАС проведет дополнительные проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен.

Фото: Piter.tv