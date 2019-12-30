Эксперты рассказали о статистике за прошлый год.

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд. За 2019 год население в РФ сократилось на 35,6 тысяч человек. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на сотрудников ведомства.

К 1 января 2020 года количество россиян в стране достигло 146 млн 745 тысяч человек. К 1 января 2017 года этот показатель составлял 146 млн 804,4 тысячи человек. За 2018 год население сократилось на 99,7 тысяч человек, а в 2017 - выросло на 76 тысяч

До 2018 года в РФ в последний раз население сокращалось в 2008 году. После этого года количество жителей россии неуклонно росло в течение девяти лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат зафиксировал нулевую инфляцию на предыдущей неделе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

