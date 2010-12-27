Росстат связал бедность с одиночеством

Около половины россиян с низким доходом чувствуют себя одинокими.

Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством. Оказалось, что около половины россиян (47 %) с низкими доходами чувствуют себя одинокими. Когда как люди со средними и высокими заработками чувство одиночества практически не испытывают: 23,8 % и 16,7 % соответственно.

Кроме того, исследователям удалось выяснить, что женщины чувствуют себя одинокими чаще, чем мужчины: 30,2 % против 18,3 %. При этом, чем старше человек, тем он более одинокий. Если в группе до 30 лет таковых 18,1 %, то в группе старше 50 лет —25,%, а старше 60 — 37,%.

Исследование проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года. Эксперты опросили 15 тысяч домохозяйств. Участники сами определяли, какой у них доход — высокий, средний или низкий.

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