Росстат: средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году сократилась

Эксперты назвали сферу, в которой работники трудились больше всего за 2025 год.

Средняя продолжительность рабочего дня на российской территории в 2025 году составила 7 часов и 9 минут. По сравнению с 2024-м годом рабочий день в стране сократился на две минуты. Соответствующим данными поделились представители Росстата в опубликованных государственных статистических материалах. Эксперты заметили, что больше всего трудились в прошлом году рыболовы. Для них средняя продолжительность рабочего дня составила 8 часов и 15 минут. Специалисты в области добычи металлических руд работали по 7 часов 45 минут, а сотрудники административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг - 7 часов 37 минут.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в 2025 г. составила 7,16 часа и была ниже, чем в 2024 г. На 0,3%. собщение от профильного ведомства

