Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Соответствующие данные приводятся в новом отчете ведомства.

Согласно новому отчету Росстата, за 1-й квартал 2020 года размер реальных располагаемых доходов россиян сократился на 0,2% в сравнении к периоду с января по март 2019 года. Как стало известно 26 апреля, вырос индекс потребительских цен (на 2,4%), в том числе на услуги (+2,9%), продовольственные (+2,4%) и непродовольственные товары (+2%).

За указанный период в сравнении с 1-м кварталом 2019 года увеличился на 3,3% показатель среднедушевых доходов населения. Он составил 31,2 тысячи рублей. Кроме того, процент граждан с доходами ниже прожиточного минимума за 3-й квартал 2019 года опустился до 12%.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума – 73,34 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Фото: Piter.tv