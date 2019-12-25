Ведомство изучило новые данные от Всемирной переписи населения.

Росстат сообщил о появлении в России еще четырех городов-миллионников. Соответствующую информацию специалисты получили по предварительным результатам Всемирной переписи населения от 2021 года. Уточняется, что численность населения в таких городах как Воронеж, Красноярск, Краснодар и Пермь преодолела отметку в один миллион человек.

Сразу четыре российских города пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн. пресс-служба профильного ведомства

Согласно данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, в список городов-миллионников по стране входили только Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Там суммарно проживает около четверти всего населения России - примерно 35,7 млн человек.

Решетников: инфляция в России продолжает замедляться.

Фото: Piter.tv

